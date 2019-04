Lunedì sera è tornato il Grande Fratello con la sua sedicesima edizione e nel cast c’è anche Valentina Vignali, la cestista che in passato ha avuto una lunga relazione con Stefano Laudoni.

Nel video di presentazione, la Vignalona (così la chiamano i suoi amici, è alta 1,83) in merito all’ex fidanzato ha detto: “Sono stata fidanzata cinque anni e mezzo e c’avevo anche creduto come una cretina, ma è successo a tutti e succede anche ai migliori (allude alle corna, ndr), se lui bussasse alla porta della casa del Grande Fratello rimarrebbe fuori sotto la pioggia con un piccione che gli caga in testa“.

«Come un piccione che gli caga un testa». Che finezza, Vignali. Ed è solo la clip di presentazione. #Gf16 — Mario Manca (@MarioManca) 8 aprile 2019

comunque valentina vignali ha avuto il mio cuore dal momento in cui al provino del gf ha detto “se il mio ex si presentasse alla porta del grande fratello rimarrebbe sotto la pioggia con un piccione che gli caga in testa” #GF16 — XO (@sidecuIts) 9 aprile 2019

Battuta che è stata commentata su Instagram da Stefano Laudoni e la sua nuova fidanzata che – in risposta ad una foto in cui il cestista si copre la testa con la canottiera – ha scritto: “Bravo amore copriti la testa con la maglia casomai ci fossero piccioni nella zona“. Il commento, a cui Stefano ha replicato con un sintetico “imbarazzante“, è stato poi cancellato.