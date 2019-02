Fervono i preparativi per la sedicesima edizione del Grande Fratello (la quinta condotta da Barbara d’Urso) e dopo aver confermato l’intenzione di avere nel cast personaggi totalmente sconosciuti e persone famose per fatti gossippari (non a caso a sostenere il provino è stata chiamata anche Francesca De Andrè), il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha svelato il nome dell’opinionista che siederà di fianco a Cristiano Malgioglio: Vladimir Luxuria.

“Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello (nip) e sulla sedia degli opinionisti, accanto al confermatissimo Cristiano Malgioglio, non siederà Simona Izzo, che ormai è di casa da Mara Venier. Al suo posto, udite udite, Vladimir Luxuria, fortemente voluta dalla produzione che tra i concorrenti ha opzionato anche Francesca De Andrè, figlia di Cristiano”.

Sia Cristiano Malgioglio che Vladimir Luxuria hanno fatto in passato gli opinionisti al Grande Fratello (Malgioglio addirittura due volte: una con Alessia Marcuzzi, l’altra con Barbara d’Urso), quindi non avremo nessun effetto novità almeno per quanto riguarda il parterre del cast fisso.

Sui concorrenti invece vige massimo riserbo ed i colloqui per trovare i nuovi inquilini della Casa più spiata d’Italia non sono ancora terminati. Che sogno sarebbe avere in casa due gay single che si piacciono e si innamorano. Sarebbe un grande successo.