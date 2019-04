Il cast del Grande Fratello è stato in parte svelato durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri in quel di Cinecittà ed uno dei nomi che sono in grado di anticiparvi con assoluta certezza è quello di Michael Terlizzi, figlio del personal trainer Franco, protagonista della penultima edizione de L’Isola dei Famosi (quella della troca, per capirci).

Michael Terlizzi è diventato popolare un paio d’anni fa (grazie proprio alla partecipazione del padre al reality di Canale Cinque) e le sue facce contrite hanno conquistato per un breve periodo anche Pomeriggio Cinque.

Michael Terlizzi è quindi uno dei 16 concorrenti che lunedì sera entrerà nella Casa del Grande Fratello insieme a Ivana Icardi, Kikò Nalli, Cristian Imparato, Mila Suarez, Serena Rutelli, Ambra Lombardo, le sorelle Fabrizia e Francesca De Andrè, Daniele Del Moro, Audrey Chabloz, Erica Piamonte e Valentina Vignali, nome anticipato da Trash Italiano.

Grande Fratello 16, le previsioni di share

Durante la conferenza stampa, Barbara d’Urso ha dichiarato che il Grande Fratello deve cercare di fare intorno al 16%, la media dell’edizione appena conclusa de L’Isola dei Famosi.