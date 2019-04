Durante la prima puntata del Grande Fratello 16 sono entrati 18 concorrenti, ma Barbara d’Urso ha già annunciato l’arrivo di Alberico Lemme e delle sorelle De Andrè durante la prossima settimana.

Alcuni dei concorrenti, come già sappiamo, sono delle facce note del piccolo schermo: ecco dove li abbiamo visti.

Grande Fratello 16 | concorrenti già noti al grande pubblico

Cristian Imparato – vincitore della prima edizione di Io Canto di Gerry Scotti e successivamente opinionista di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso

Gianmarco Onestini – fratello di Luca Onestini, tentatore di Temptation Island Vip

Gennaro Lillio – modello, ex fidanzato di Lory Del Santo, volto di Ciao Darwin

Kikò Nalli – ex marito di Tina Cipollari, opinionista di Pomeriggio Cinque, volto di Detto Fatto

Ivana Icardi – sorella di Mauro Icardi, ospite di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso

Jessica Mazzoli – ex concorrente di X Factor, ex compagna di Morgan

Michael Terlizzi – figlio di Franco Terlizzi, tentatore di Temptation Island Vip, opinionista di Pomeriggio Cinque

Mila Suarez – ex fidanzata di Alex Belli, vista a Pomeriggio Cinque

Valentina Vignali – influencer, cestista, vista a Pomeriggio Cinque

Grande Fratello 16 | concorrenti sconosciuti al grande pubblico

Ambra Lombardo – professoressa

Angela Losito – speaker radiofonica

Audrey Chabloz – ragazza immagine

Daniele Del Moro – imprenditore marketing

Enrico Contarin – commerciante di pelletteria

Erica Piamonte – commessa d’intimo

Gaetano Arena – graphic desiner

Martina Nasoni – tatuatrice

Serena Rutelli – estetista