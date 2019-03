Quest’anno Barbara d’Urso ha deciso di buttarla sull’ironia e dopo l’auto-citazione nella puntata conclusiva de La Dottoressa Giò e lo spot pubblicitario di Live – Non è la d’Urso con tutte le imitazioni dei grandi successi di Canale Cinque, anche per il Grande Fratello 16 ha deciso di strapparci un sorriso (ed una quindicina di meme).

Nello spot si vede la d’Urso in vestaglia da notte e pantofole pelose (rigorosamente con il tacco), prepararsi una tisana per andare a dormire, ma appena apre la porta di camere si ritrova catapultata nel confessionale del Grande Fratello.

Insomma, vogliamo parlare della tazza?

O della faccia?

Soprattuto la tua faccia sotto CHOC pic.twitter.com/gbKN54qtxE — dan sotto CHOC (@DanDansuxx) 23 marzo 2019

Ecco lo spot:

Grande Fratello 16, i rumors del cast

E se nel 2018 abbiamo visto varcare la famosa porta rossa il fidanzato della senatrice Pezzopane, il compagno di Nina Moric e la figlia di Bobby Solo, quest’anno secondo gli ultimi rumors Carmelita avrebbe messo gli occhi sulla mamma di Giulia Salemi, sul fidanzato di Giovanni Ciacci, sulla sorella di Mauro Icardi, sull’ex marito di Tina Cipollari e sulla figlia di Cristiano De Andrè.

Al Grande Fratello, anche se non in qualità di concorrente, dovrebbe sbarcare anche Alberico Lemme che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe restare in casa una settimana come guest star per far dimagrire i concorrenti a suon di piatti di pasta e dolci alla panna.