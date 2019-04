Si chiama Daniele Dal Moro e se tanto mi da tanto leggerete molte volte il nome di questo ragazzo su BitchyF (e soprattutto su BitchyX), dato che come ha annunciato ieri pomeriggio Barbara d’Urso, lui è il primo concorrente del Grande Fratello 16.

Classe 1990, Daniele Dal Moro è nato e vive a Verona e lavora nell’azienda di famiglia di pubblicità e marketing.

“Sono un giovane imprenditore e mi occupo della gestione d’azienda. Vivo da solo da quando avevo 17 anni, sono abituato ai miei spazi. Se tu vedi come io tengo la casa e come faccio le pulizie non ci credi! Non ho avuto molte donne, ne ho avute qualcuna però non sono un donnaiolo, vado dalle ragazze che mi piacciono veramente, non vado da una persona tanto per andarci”.