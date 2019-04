Fra qualche giorno (più precisamente lunedì) Barbara d’Urso darà il via alla sedicesima edizione del Grande Fratello che avrà l’arduo compito di far risplendere il genere reality show dopo i dati non troppo entusiasmanti delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi.

Questa edizione sarà quindi una cartina di tornasole che userà Mediaset per capire se il genere reality show in Italia ha ancora presa oppure necessita di un po’ di pausa.

Nel dubbio la d’Urso è super carica ed a Tv Sorrisi & Canzoni ha annunciato i primi nomi che sono, come già detto, Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari, ex volto di Detto Fatto e di Pomeriggio Cinque), Cristian Imparato (vincitore di Io Canto e opinionista di Domenica Live), Mila Suarez (modella, ex compagna di Alex Belli) e Ivana Icardi (sorella del noto calciatore).

“Sarà una edizione con un cast molto variegato – racconta Barbara – avremo personaggi totalmente sconosciuti e altri che magari si sono già fatti conoscere per motivi legati al gossip e all’attualità. Sarà una bella alchimia. Ci sarà una bella sinergia tra il Gf e gli altri programmi che conduco”.

A loro si aggiungo al momento altri due concorrenti sconosciuti (un ragazzo ed una ragazza) mostrati al momento in video ma con il volto oscurato.

Barbara parla degli ascolti del Grande Fratello 16

In merito agli ascolti, Barbara d’Urso tira il freno a mano confessando che “Sarà impossibile replicare i risultati straordinari del GF 15”.

Vi ricordo che la media della scorsa edizione è stata di 3.885.000 milioni di telespettatori ed il 23,25% di share.

Non è ancora il momento di accendere le luci… 💡Ma ci siamo quasi! 😏#GF16 sta arrivando, da lunedì 8 aprile su #Canale5!💣 pic.twitter.com/nI4AA7iQUM — Grande Fratello (@GrandeFratello) 2 aprile 2019