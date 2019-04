Barbara d’Urso ha annunciato la prima novità che riguarda la casa della sedicesima edizione del Grande Fratello e questa volta non c’entra niente il Lido Carmelita, bensì una stanza segreta che ospiterà di tanto in tanto qualche ospite speciale che soggiornerà con i ragazzi: il Bed & Breakfast.

All’interno del Bed & Breakfast vivrà per una notte (o più) qualcuno che non è un concorrente, ma che starà a stretto contatto con gli inquilini della Casa, un po’ come già visto lo scorso anno quando entrarono il Ken Umano e Fabiana Britto.

E – considerando che una delle concorrenti è la modella Mila Suarez, ex di Alex Belli – mi auguro fortemente che il primo inquilino del Bed & Breakfast sia proprio lui…