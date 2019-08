Il ‘Grand Tour’ di Lorella Cuccarini su Rai1 chiude i battenti questo venerdì, con una settimana di anticipo; ufficialmente non si tratta di una chiusura anticipata ma, spiega la Rai, di un accorpamento delle ultime due puntate appunto nella serata di venerdì. “Flop Cuccarini in prima serata, decisa la chiusura anticipata di ‘Grand Tour’: chi paga? Da anni la conduttrice era lontana dai teleschermi, ma la direttrice di Rai1 ha deciso non soltanto di richiamarla per un programma estivo, rivelatosi un flop, ma anche di affidarle la conduzione di una fascia strategica come il pomeriggio con ‘La vita in diretta’. Una decisione arrivata dopo i giudizi più volte espressi dalla conduttrice in favore di Matteo Salvini. Se anche ‘La vita in diretta’ si rivelerà un flop, chi pagherà? La direttrice De Santis? No, purtroppo a pagare saranno i cittadini con il canone” ha commentato con durezza su Facebook il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, chiedendo di fare chiarezza sui costi della vicenda.

