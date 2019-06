Gran finale sabato 29 giugno per i Nastri d’Argento che ancora una volta concludono la stagione dei grandi premi cinematografici al Teatro Antico di Taormina. Sarà Anna Ferzetti, attrice poliedrica di teatro, cinema e tv – candidata ai Nastri 2019 come Miglior attrice non protagonista per il film ‘Domani è un altro giorno’ di Simone Spada – a fare quest’anno da ‘padrona di casa’ sul palcoscenico del Teatro Antico per presentare anche al pubblico televisivo che seguirà poi in differita la serata, il meglio dei protagonisti, dei registi, dei produttori, delle grandi firme dell’anno, ma anche dei più giovani talenti dell’ultima stagione segnalati dai giornalisti cinematografici. “Sono molto emozionata, grata e felice di avere l’onore di essere la padrona di casa di questa edizione. È un anno speciale per me ricco di nuove esperienze professionali a cui sono lieta di aggiungere anche la conduzione ai Nastri d’Argento. Ringrazio il Sngci per questa opportunità unica”, ha commentato l’attrice. Sul palcoscenico del Teatro Antico, uno dei luoghi più suggestivi d’Italia, da sempre legato al glamour e al richiamo del grande cinema, sfileranno i protagonisti dell’ultima stagione. La serata dei Nastri d’Argento, con la regia di Marco Brigliadori, è prodotta dal Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani che organizzano il Premio e andrà in onda venerdì 5 Luglio in seconda serata su Rai 1, replicata nel mondo da Rai Italia e anticipata da uno speciale mercoledì 3 Luglio in seconda serata su Rai Movie, il canale di cinema del Servizio Pubblico.

