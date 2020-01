Grammy 2020: i performer alla cerimonia di premiazione dell’evento musicale più importante dell’anno.

Sono stati annunciati sul sito ufficiale dei Grammy i primi performer dell’edizione 2020 della cerimonia dedicata agli Oscar della musica, che andrà in scena il 26 gennaio allo Staples Center di Los Angeles.

Tra i protagonisti non mancheranno due delle star più attese di quest’anno, Billie Eilish e Lizzo, ma c’è spazio anche per grandi nomi del presente e del passato.

Grammy 2020: i performer

I primi performer annunciati dell’edizione numero 62 dei Grammy sono: Billie Eilish, Lizzo, Blake Selton, Gwen Stefani e gli Aerosmith.

Per Billie Eilish si tratta di un grande onore all’interno di una cerimonia che dovrebbe vederla protagonista più volte anche tra i premiati: arriva all’evento con ben sei nomination. Fa ancora meglio Lizzo, che di nomination ne ha portate a casa ben otto. Per entrambe sarà comunque la prima volta sul palco dei Grammy.

Gwen Stefani e Blake Selton, che sono anche una coppia nella vita, si dovrebbero esibire sulle note del loro singolo congiunto, Nobody but You, mentre gli Aerosmith opteranno per un medley per festeggiare il riconoscimento come Person of the Year.



Grammy 2020: come vedere la cerimonia

Non solo Billie Eilish e Lizzo. Tra le nomination dell’edizione 2020 dei Grammy compare anche un prestigioso nome italiano: quello di Andrea Bocelli, che però difficilmente farà parte della cerimonia.

A condurre l’evento per il secondo anno consecutivo ci sarà la grande Alicia Keys. Il live dello show andrà in onda negli Stati Uniti sulla CBS, con orario d’inizio alle 20 locali. In Italia sarà possibile assistere allo spettacolo direttamente dal sito ufficiale della manifestazione, che dovrebbe concedere degli spezzoni in streaming, come negli scorsi anni.

