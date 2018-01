Gracenote ha presentato al CES di Las Vegas un’app che offre un’interfaccia completa per la riproduzione radio AM/FM su CarPlay.

L’app di Gracenote supporta la riproduzione di stazioni radio locali e nazionali sfruttando il sistema AM/FM dell’auto, ma offre anche la possibilità di ascoltare tutte le radio che trasmettono in streaming.

Gli utenti potranno cercare una stazione radio in base alla posizione, al genere o ai preferiti, grazie all’integrazione con la gran parte delle stazioni radio AM/FM e streaming. Inizialmente, l’app sarà lanciata solo negli Stati Uniti, ma potrebbe poi arrivare anche in Europa in tutte le auto che integrano CarPlay.

Una delle caratteristiche più interessanti è proprio la possibilità di ascoltare sia le tradizionali radio in AM/FM, sia quelle che eventualmente trasmettono anche o solo in streaming. L’app si integra perfettamente con Apple Music per consentire all’utente di aggiungere i brani ascoltati in radio direttamente nelle librerie del servizio streaming di Apple.

Al momento, chi utilizza CarPlay in auto e vuole ascoltare la radio è costretto ad utilizzare il sistema di infotainment dell’auto, rendendo il tutto poco funzionale. Ci sono già alternative come iHartRadio, ma GraceNote si differenzia per il supporto alle stazioni radio AM/FM.