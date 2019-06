Lewis Hamilton conquista la pole numero 86 in carriera nel Gp di Francia, ottavo appuntamento della stagione di Formula Uno. Il pilota della Mercedes ferma il cronometro sul tempo di 1’28”319, nuovo record della pista, davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, +0”286.

Seconda fila a Le Castellet per la Ferrari di Charles Leclerc, +0”646, quarta la Red Bull di Max Vertsappen, +1”090. Quinto e sesto posto per le McLaren di Lando Norris, 1”099, e Carlos Sainz, +1”203, Settimo tempo per l’altra ‘rossa’ quella di Sebastian Vettel, +1”480. Ottava la Renault di Daniel Ricciardo in ritardo di 1”599 da Hamilton.

Fonte