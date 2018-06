La Ferrari incanta sul circuito di Montreal. A 17 anni dalla pole position ottenuta da Michael Schumacher, Sebastian Vettel firma la pole position nel Gran Premio del Canada bloccando il tempo a 1’10″764. Per lui è la pole numero 54 in carriera, la quarta stagionale.

In prima fila con il tedesco ci sarà la Mercedes di Valtteri Bottas. Terzo tempo per la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che aveva dominato le prove libere. Al suo fianco in seconda fila scatterà la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, mentre Kimi Raikkonen partirà dalla quinta piazza dopo avere abortito l’ultimo giro lanciato per un errore nel primo settore. La terza fila è completata dall’altra Red Bull dell’australiano Danile Ricciardo.

“Ieri ho avuto qualche problema e non riuscivo a trovare il ritmo, è stato davvero difficile. Ma oggi ho acceso l’interruttore e mi sono svegliato nel modo giusto”, commenta il tedesco. “La macchina era incredibile, ho fatto un piccolo errore nell’ultimo giro altrimenti avrei potuto fare anche meglio. Devo dire grazie al team che ha sistemato la macchina dopo che avevo sfiorato il muro. Qui ci sono tantissimi fan della Ferrari, è una bellissima giornata”.

Raikkonen invece si rammarica per un piccolo errore nel secondo e decisivo giro nella Q3: “Avevo parecchio sottorterzo alla curva 2 e non sono riuscito a curvare. Ho cercato di proseguire ma ero fuori dalla traiettoria, peccato, vediamo domani. Oggi la macchina non è andata male ma le qualifiche non sono andate bene”.