di Antonietta Ferrante

“Un reddito di cittadinanza per gli orfani di femminicidio“. Un risarcimento per chi vittima lo è due volte: di un padre violento che uccide una madre e di uno Stato che, spesso, non sa tutelare una donna che ha già denunciato maltrattamenti e stalking. E’ la proposta di Assunta Bianco (VIDEO), sorella di Antonia uccisa il 13 febbraio 2012 a San Giuliano Milanese, comune alle porte di Milano, davanti all’abitazione dell’ex compagno. “Sono anni che attendiamo una legge e io non credo più alle promesse. Al governo chiedo un provvedimento urgente, immediato, che risponda a un’esigenza concreta. Lo faccio per i miei nipoti e per chi vive il loro stesso dramma”.

