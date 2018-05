“Se dall’oggi al domani la si cancellasse, da Parma oggi non passerebbe la Mille Miglia, la città direbbe addio alle luminarie natalizie che la rendono più accogliente e bella, avrebbe serie difficoltà a organizzare tutti gli eventi estivi e con loro anche i festival e le kermesse legate all’enogastronomia, che rappresenta la nostra punta di diamante, ma sarebbero a rischio anche le attività promozionali della nostra provincia e tutte le politiche improntate ad attrarre turisti dall’Italia e dal mondo. Non solo: sarebbero fortemente a rischio le attività del nostro Teatro Regio, che quest’anno ha visto il Festival Verdi ottenere l’awards come miglior festival al mondo, e si intaccherebbe la strategia di accoglienza e promozione legata a Parma Capitale Italiana della Cultura 2020. Per noi di una gravità inaudita”.

Parma, che è anche prima Città Creativa della Gastronomia Unesco in Italia, basa gran parte dei suoi investimenti turistici sull’imposta di soggiorno e l’assessore Cristiano Casa stronca l’ipotesi di cancellazione che sarebbe contenuta nell’agenda di programma del nuovo Governo Lega – M5s.

Parma, nel cuore della Città della Gastronomia Unesco in riproduzione….

“Pensare di eliminare con un tratto di penna l’imposta di soggiorno è raccapricciante, vuol dire non conoscere per nulla le politiche turistiche degli enti locali”.

Andrebbero in fumo gli sforzi congiunti per rilanciare il turismo: “Rischiano di essere vani

se chi è chiamato a governare non ha la minima idea di come le città fanno turismo. A chi ci governerà suggerisco un’altra strada: si controllino o si sanzionino quei Comuni che non utilizzano l’imposta di soggiorno per attività legate al turismo e alla promozione territoriale, ma si lascino in pace tutti gli altri Comuni come Parma, perché l’imposta ci permette di lavorare bene e senza pesare sulle spalle dei cittadini”.