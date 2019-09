“L’auspicio è che questo governo guardi non al 2022 ma al 2032, cioè metta in campo azioni a medio e lungo termine per la crescita economica del Paese, con una grande attenzione alla micro-impresa, che è il vero motore dell’Italia”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, Confederazione nazionale piccole e medie imprese, sul nuovo governo. Secondo Capobianco, “dopo il governo del cambiamento arriva il governo del ri-cambiamento: noi abbiamo fiducia nelle persone, ci aspettiamo che nel nuovo esecutivo ci siano persone con grande senso di responsabilità e capacità”.

Fonte