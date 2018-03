Google Maps sta testando una nuova funzionalità dedicata agli utenti su sedia a rotelle, che consentirà loro di avere informazioni dettagliate su come spostarsi in città.

Il problema dell’accessibilità è ancora lontano dall’essere risolto in molte città del pianeta, ma Google Maps sta tentando di dare un grande aiuto agli utenti su sedia a rotelle. A partire da oggi, la funzione è attiva Londra, New York, Tokyo, Città del Messico, Boston e Sydney e permette a questi utenti di avere indicazioni specifiche su come spostarsi in città. Un apposito filtro permette di cercare percorsi accessibili alle sedie a rotelle.



Google sottolinea che queste nuove indicazioni sono pensate per chi è su una sedia a rotelle, ma gli utenti con le stampelle o quelli con bambini in un passeggino possono trarne comunque beneficio:

Le informazioni su quali fermate e percorsi sono accessibili ai disabili non sempre sono prontamente disponibili e facili da trovare. Per rendere il trasporto pubblico adatto a tutti, oggi introduciamo percorsi “accessibili alle sedie a rotelle” nella navigazione turn-by-turn per facilitare gli spostamenti per le persone che hanno particolari esigenze di mobilità.

Per accedere ai percorsi “accessibili ai disabili“, basta digitare la destinazione desiderata su Google Maps, toccare su “Indicazioni stradali” e quindi selezionare l’icona del trasporto pubblico. A questo punto, basta toccare su “Opzioni” e sotto la sezione Rotte troverai la voce “Accessibile con sedia a rotelle” come nuovo tipo di percorso. Quando selezioni questa opzione, Google Maps ti mostrerà un elenco di possibili percorsi che tengono conto delle particolari esigenze di mobilità.