Da oggi, su Google Foto per iOS fa la sua apparizione Google Lens, il tool di ricerca visuale presentato solo un anno fa dall’azienda.

Grazie a Google Lens, anche gli utenti iPhone potranno ad esempio creare un nuovo contatto inquadrando un biglietto da visita, ricevere maggiori informazioni su un determinato punto di interesse ed effettuare particolari ricerche partendo dagli oggetti inquadrati (ad esempio identificando la razza di un cane inquadrato dalla fotocamera).

Google Lens è quindi una estensione delle ricerche su Google e può analizzare cosa c’è in un’immagine per fornire azioni e risultati di ricerca pertinenti. Ad esempio, quando si analizza un’immagine con un numero di telefono o un indirizzo, fornirà suggerimenti per chiamare e ottenere indicazioni stradali.

Altre funzionalità includono:

Biglietto da visita: è possibile salvare il numero di telefono o l’indirizzo di un contatto.

Libro: è possibile ottenere recensioni e altri dettagli sul libro inquadrato

Punto di riferimento o edificio: è possibile ottenere maggiori dettagli a riguardo.

Dipinti in un museo: puoi ottenere dettagli al riguardo.

Una pianta o un animale: puoi saperne di più su quel particolare animale o su quella pianta inquadrata

Un cartellone pubblicitario o un evento: puoi aggiungere quell’evento al tuo calendario.

Il rilascio di Google Lens su Google Foto per iOS è iniziato oggi e sarà graduale per tutti gli utenti.