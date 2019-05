Google introduce nuovi strumenti per l’eliminazione automatica dei dati, semplificando così ulteriormente la gestione dei dati da parte degli utenti. E’ ora possibile fissare un limite di tempo in cui si desidera mantenere i dati relativi alle attività (3 o 18 mesi) e tutti i dati più vecchi verranno automaticamente eliminati dall’account in modo continuativo. “Questi nuovi strumenti di controllo – scrive Google in una nota – verranno implementati in primo luogo per Cronologia delle posizioni e Attività web e app a partire dalle prossime settimane. Dovreste sempre essere in grado di gestire i vostri dati nel modo migliore per voi – e ci impegniamo a offrire i migliori strumenti di controllo perché questo accada”, si legge.

Fonte