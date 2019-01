Google cambia da oggi. Il browser più utilizzato al mondo, come spiegano dalla testata online Money, darà il via a importanti aggiornamenti. Al centro ci sarà la privacy e la raccolta dei dati personali, un tema caro a Google ma anche una questione sempre più al centro di scandali e polemiche. Il 2018 è stato l’anno che ha illuminato gli utenti di internet in merito all’uso e allo sfruttamento dei propri dati. Prima Facebook, poi Google stesso (con la chiusura di Google Plus, il social network che non è mai decollato), fino ad arrivare ad Alexa di Amazon: le persone sono sempre più restie a lasciare circolare liberamente le proprie informazioni online, magari in cambio di una casella e-mail gratuita.

