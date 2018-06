Il mercato e il Mondiale, un mix che trasforma il calcio internazionale in una grande borsa. Ecco perché le quotazioni del russo Golovin, oggetto del desiderio di Marotta e della Juventus, sono in netto rialzo: secondo Sovetskij Sport, i vertici del Cska hanno fiutato il momento alzando le richieste per il trasferimento del giovane gioiellino, un gol e due assist contro l’Arabia Saudita. In un attimo si è passati da 25 milioni di euro a un prezzo indefinito, primo segnale del via all’asta.

ONORATO DELL’INTERESSE – Al termine della sua partita d’esordio al Mondiale, il 5-0 della Russia sui malcapitati sauditi, Golovin ha bollato come “solo voci” l’accostamento con la Juventus, preceduto però da un eloquente “sono contento che una squadra così forte stia pensando a me”. Ad accendere la curiosità del russo è il livello del nostro calcio: “Un buon campionato e alla Juve possono contare su tanti giocatori molto bravi. Il più forte è Dybala”. Golovin vuol pensare esclusivamente al Mondiale e alla Russia, vista l’attenzione che circonda la nazionale padrona di casa: intervistato da una tv russa, ha abbandonato la postazione quando gli è stato fatto il nome di Milan e Juventus.