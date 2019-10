Il titolo numero 82 in carriera di Tiger Woods arriva in Giappone dove il 43enne statunitense ha vinto – dominando dalla prima all’ultima buca – lo Zozo Championship. Un successo che ha consentito a Woods di eguagliare il record del mitico Sam Snead con 82 titoli nel PGA Tour, un primato che il grandissimo del passato aveva fissato nel 1965, 54 anni fa. Una vittoria inattesa quella dell’ex numero uno del mondo, al rientro alle gare dopo due mesi di assenza per un nuovo intervento al ginocchio. Campione anche d’incassi, il successo di Chiba ha fruttato a Woods un premio di 1.755.000 dollari su un montepremi complessivo di 9.750.000. Per un exploit che ha permesso all’americano di sfondare il muro dei 120.000.000 di guadagni sul PGA Tour.

Sul percorso dell’Accordia Golf Narashino CC (par 70), a Chiba, Woods ha ottenuto con 261 (64 64 66 67, -19) colpi il secondo titolo stagionale, avendo collezionato ad aprile il suo quindicesimo major imponendosi nel Masters. Ha superato il giapponese Hideki Matsuyama, secondo con 264 (-16). Terzo posto per il nordirlandese Rory McIlroy e il coreano Sung-jae Jim con 267 (-13). In quinta posizione con 268 (-12) Gary Woodland e in sesta con 269 (-11) Billy Horschel e il canadese Corey Conners. Poco dietro Xander Schauffele, decimo con 271 (-9), e mai in partita Justin Thomas, 17° con 273 (-7), l’australiano Jason Day, 22° con 274 (-6), lo spagnolo Sergio Garcia, 33° con 277 (-3), e il deludente Jordan Spieth, 66° con 285 (+5).