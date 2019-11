Woods,

In campo alle Bahamas e poi Presidents Cup da allenatore-giocatore

– Il ritiro a 50 anni, per poi una volta appese le mazze al fatidico chiodo, senza più impegni professionali, concedersi totalmente a quello che più ama, ovvero battute di caccia, immersioni e pesca subacquea. Ha già le idee ben chiare su quello che sarà il suo futuro lontano dal golf Tigerche con il recente exploit allo Zozo Championship ha conquistato il successo numero 82 sul PGA Tour, eguagliando il record di Sam Snead. “Non amo la compagnia – ammette – e adoro stare immerso nella natura. E’ quello che ho fatto in tutta la mia carriera e penso sia una delle cose più belle e rilassanti. Ma amo andare a caccia e pescare, dopo il golf mi dedicherò alle mie passioni”.

In attesa di fare vita da “pensionato”, però, il 43enne di Cypress un pensierino a ritoccare il record può concederselo, mettendo magari nel mirino anche il primato di Major (18) di Jack Nicklaus, con “Big Cat” che, con 15 trionfi, insegue l’Orso d’Oro del green. Intanto il californiano, dopo il trionfo record in Giappone tornerà in campo a dicembre (4-7) per giocare il “suo” Hero World Challenge alle Bahamas. Un test, con tanti campioni della disciplina, prima della Presidents Cup a Melbourne (12-15 dicembre), la sfida biennale tra Stati Uniti e Resto del mondo (Europa esclusa) che vedrà Woods ricoprire il doppio ruolo di allenatore-giocatore della compagine a stelle e strisce. Tiger si appresta a diventare il primo capitano-giocatore, dal 1994, a esercitare la doppia funzione. L’ultimo fu Hale Irwin. Gary Woodland, Patrick Reed, Tony Finau e… Woods sono le quattro wild card assegnate da Woods per completare la squadra Usa.

“I miei compagni volevano giocassi, non potevo tirarmi indietro”

“I miei compagni di squadra – le dichiarazioni di Woods – volevano che giocassi e non potevo tirarmi indietro. Ho tre fantastici assistenti come Fred Couples, Steve Stricker e Zach Johnson, sono certo che mi aiuteranno in tutto e per tutto”. Scelte dolorose per Woods, costretto a rinunciare a big come Rickie Fowler, Jordan Spieth e Phil Mickelson che, per la prima volta dalla Ryder Cup del 1993, non farà parte del Team Usa in una sfida internazionale. Woods si appresta a disputare nuovamente la Presidents Cup dopo l’ultima giocata nel 2013. Saranno cinque i debuttanti Usa contro i sei del Team Internazionale, guidato da Ernie Els. Una prima volta anche per Woodland (vincitore dell’Us Open 2019) e Finau. Con Woods che ha puntato sui giocatori più in forma, completando un roster super già caratterizzato da campioni come Brooks Koepka (il leader mondiale sarà regolarmente in campo dopo l’infortunio al ginocchio), Justin Thomas, Dustin Johnson, Matt Kuchar, Xander Schauffele, Webb Simpson, Bryson DeChambeau e Patrick Cantlay. Poi un’altra pausa per l’asso statunitense, che sarà tra i protagonisti del Genesis Invitational (13-16 febbraio a Pacific Palisades), evento del PGA Tour che vedrà in campo 120 player e metterà in palio un montepremi complessivo da 9,3 milioni di dollari.

McIlroy meglio di Tiger: 500 settimane in Top 10 mondiale

Rory McIlroy meglio anche di Tiger Woods. Nuovo primato per il nordirlandese che, a 30 anni, 6 mesi e 8 giorni è diventato il più giovane giocatore di sempre ad aver occupato, per 500 settimane, la Top 10 del ranking mondiale. Il campione della FedEx Cup 2019 ha battuto il precedente primato di Woods, che riuscì a tagliare lo stesso traguardo a 31 anni. “E’ la prima volta in assoluto – dice McIlroy – che riesco a battere Tiger”. Secondo nell’Official world ranking, alle spalle solo del leader Brooks Koepka, il 30enne di Holywood è entrato per la prima volta nella Top 10 nel 2009 dopo un 3° posto nel Dubai Desert Classic (Eurotour). Nel 2012, per la prima volta ha raggiunto la vetta grazie al successo nell’Honda Classic (PGA Tour) diventando così il secondo giocatore più giovane di sempre – dietro a Woods – a riuscire in questa impresa. Davvero un 2019 d’oro per McIlroy che oltre alla FedEx Cup è stato nominato miglior giocatore del PGA Tour vincendo quattro tornei, con l’ultimo exploit arrivato nel WGC-HSBC Champions a Shanghai (Cina).