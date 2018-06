– Festival degli errori nella prima giornata dello US Open di golf, secondo major stagionale. Con il forte vento (raffiche fino a 32 miglia orarie) e le difficoltà del campo che hanno messo a dura prova molti big del torneo, in ombra. Sul green dello Shinnecock Hills GC a Southampton (New York) tra le star si salvano solo Dustin Johnson (leader mondiale) e l’inglese Ian Poulter, al comando della classifica insieme agli altri due statunitensi Russell Henley e Scott Pietcy grazie a un parziale di 69 (-1), unici quattro concorrenti a scendere sotto il par. Li segue Jason Dufner, quinto con il 70 del par, e hanno tenuto un buon passo lo svedese Henrik Stenson e l’inglese Justin Rose, sesti con 71 (+1) insieme a Charley Hoffman.

THOMAS E’ 37°, COME IL VIGILE DEL FUOCO PARZIALE – Hanno limitato i danni Rickie Fowler e Patrick Reed (campione Masters), 19esimi con 73 (+3), in coabitazione con Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, Rafa Cabrera Bello, Pat Perez e Jim Furyk, mentre Justin Thomas, numero 2 del world ranking, è 37° con 74 (+4) come il vigile del fuoco Matt Parziale (+4). Ha tratto sicuramente un bilancio attivo il 31enne vigile del fuoco della Ladder Company 1 di Brockton, al suo secondo major, dopo il Masters, grazie al successo nell’US Mid Amateur che gli ha regalato il doppio invito. Per un dilettante non è cosa di tutti i giorni marciare al passo con Thomas, che solo la scorsa settimana ha lasciato lo scettro mondiale a Dustin Johnson. Nel suo score un birdie, tre bogey e un doppio bogey. E’ invece in bassa classifica Garrett Rank, l’arbitro della National Hockey League, che il posto se lo è guadagnato in una prequalifica. E’ 148° con 83 (+13) come il tedesco Martin Kaymer, che di major ne ha vinti due.

FRANCESCO MOLINARI AL 46° POSTO – In ritardo (sono 46esimi) anche Brooks Koepka (campione in carica), il giapponese Hideki Matsuyama, Danny Willett, Tyrrell Hatton, l’inglese Tommy Fleetwood, lo spagnolo Sergio Garcia e Francesco Molinari (+5). Il torinese, unico azzurro in gara, con un birdie in avvio, è rimasto in buona classifica con il “meno 1” fino alla sesta buca, poi anch’egli ha subito le bizze del vento: dalla settima alla 18ª si è gravato di sette bogey, contro un solo altro birdie. In enorme difficoltà Bubba Watson e Phil Mickelson. Tra i protagonisti più attesi, i due americani condividono l’88esima posizione (+7).

WOODS DELUDE: “ORA DEVO CAMBIARE PASSO” – Tra le delusioni più grandi di giornata ecco Jon Rahm, Jordan Spieth e Tiger Woods, 101esimi a +8. A tre anni dalla sua ultima apparizione allo US Open, l’avvio di Woods s’è trasformato in un autentico disastro: “Non ho giocato bene – le dichiarazioni del californiano – facendo vedere buone cose solamente dal tee. Il vento ha condizionato il mio primo colpo, poi ci ho messo del mio con un paio di errori e questo spiega la mia brutta partenza. Dopo ho provato a chiudere in par le altre 16 buche. Mi sarei accontentato, ma non è andata così. Peraltro il putter non mi ha assistito. Adesso dovrò accelerare per evitare l’eliminazione”. Quindi ha ricordato come Raymond Floyd nel 1986 conquistò il titolo dopo un 75 in apertura e ha concluso: “Credo che il campo anche questa volta ci stia portando verso una soluzione simile”. La gara della leggenda statunitense è iniziata subito in salita con un triplo bogey e un bogey (alle buche 1 e 2). Poi è arrivata la reazione con un birdie alla 5, prima di trovare altre enormi difficoltà nelle seconde 9 con due doppi bogey. Hanno fatto persino peggio Jason Day e Rory McIlroy, rispettivamente 114/o (+9) e 128/o (+10). Difficile ricordare un avvio così brutto da parte delle star mondiali in un evento super.

JOHNSON: “HO INIZIATO BENE E NON ERA SCONTATO” – Risultato a parte, non ha avuto un cammino agevole neanche il quartetto di testa, ma alla fine i conti sono stati in attivo. Scott Piercy e Ian Poulter hanno segnato tre birdie e due bogey, Dustin Johnson quattro birdie e tre bogey e Russell Henley ha tenuto lo stesso ritmo percorrendo una strada più tortuosa con un eagle, tre birdie, due bogey e un doppio bogey. In condizioni tanto difficili Johnson nelle prime 18 buche ha dimostrato di meritare la leadership mondiale. “Ho iniziato bene – le dichiarazioni del n.1 – e non era per nulla scontato. Il vento ha seriamente condizionato la gara”.