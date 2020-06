golf

Johnson firma il 21° titolo precedendo Streelman

– Il Travelers Championship disegna il riscatto di Dustin Johnson, che conquista il ventunesimo titolo (cifra comprensiva di un Major, lo US Open 2016, e di 6 tornei WGC) sul PGA Tour e vola dal sesto al terzo posto nel ranking mondiale. Per il tredicesimo anno consecutivo (dal 2008 al 2020, nonostante il lockdown) il golfista americano non ha mai mancato l’appuntamento con la vittoria sul circuito. Solo tre leggende del calibro di Arnold Palmer, Jack Nicklaus e Tiger Woods sono riusciti a raggiungere un’impresa simile. Con i primi due che hanno allungato la loro striscia a 17 e Woods che s’è invece fermato a 14. Ma c’è di più. Perché il successo a Cromwell, nel Connecticut, frutta al 36enne di Columbia (South Carolina) 1.332.000 dollari (su un montepremi complessivo di 7.400.000) e gli permette di sfondare il muro dei 63.000.000 (63.722.508), diventando così il quinto giocatore, nella lista di tutti tempi, ad aver guadagnato di più in carriera (ora nel mirino c’è il figiano Vijay Singh, quarto con poco più di 7.000.000 incassati rispetto a Johnson).

“Sono ovviamente felicissimo – la gioia del player a stelle e strisce -. Riuscire a vincere per 13 anni sul tour è davvero motivo d’orgoglio. Spero di continuare su questa lunghezza d’onda”. Sul percorso del TPC River Highlands (par 70), nel terzo torneo del PGA Tour disputato dopo lo stop per l’emergenza sanitaria Johnson con un totale di 261 colpi (69 64 61 67, -19 sul par) ha superato di misura il connazionale Kevin Streelman, secondo con 262 (-18). Per un successo che s’è costruito nel terzo giro, quando con un parziale di 61 (-9) – il più basso della sua carriera arrivato dopo 918 tentativi – ha rimontato venti posizioni stanziandosi alle spalle di Brendon Todd, poi 11° (267, -13) al fianco, tra gli altri, di Rory McIlroy (leader mondiale) e Patrick Cantlay. Un trionfo voluto fortemente dall’americano, pronto a tutto pur di tornare al successo (che mancava dal WGC Mexico Championship 2019). Lo statunitense è infatti stato costretto anche a togliersi scarpe e calzini, ad arrotolarsi i pantaloni alle ginocchia e ad entrare con i piedi nell’acqua per “realizzare” un colpo che sarebbe potuto costargli caro.

DeChambeau è sesto, McIlroy chiude 11°

Nel Connecticut, in un evento andato in scena a porte chiuse, terzo posto (263, -17) ex aequo per Will Gordon, approdato nel field per un invito dello sponsor, e Mackenzie Hughes, in vetta dopo un turno. Quinta piazza (264, -16), invece, per Kevin Na che ha preceduto in classifica Bryson DeChambeau, sesto (265, -15) insieme ad altri 4 giocatori. Top 10 solo sfiorata per McIlroy, protagonista stavolta di un bel finale (parziale di 67, -3). Stesso score per Patrick Cantlay, alla prima gara dopo lo stop, per Abraham Ancer, che nel turno iniziale ha siglato una “hole in one” (buca 13, par 3, yards 155, ferro 8), e per Brendon Todd, al comando dopo 54 buche. Più indietro Xander Schauffele, 20° con 268 (-12), Patrick Reed e Phil Mickelson, 24esimi con 269 (-11), Sergio Garcia, 32° con 270 (-10), mentre delude ancora Jon Rahm, solo 37° (271, -9). Nulla ha potuto Chez Reavie per riconfermarsi campione, 46° con 273 (-7), e note ancora negative per Jordan Spieth, 54° con 274 (-6).

Frittelli positivo al Covid-19: salta Rocket Classic

Il torneo che ha certificato il riscatto di Johnson che, per la prima volta dal 2016, dopo l’RBC Heritage era uscito fuori dalla Top 5 mondiale, si è tuttavia concluso con un altro player (il quarto del circuito) positivo al Covid-19, il sudafricano Dylan Frittelli (uscito al taglio), ora in isolamento (dove ci rimarrà per almeno 10-14 giorni) e asintomatico, costretto a saltare il Rocket Mortgage Classic, in programma dal 2 al 5 luglio a Detroit. Frittelli è il quarto golfista del PGA Tour a contrarre il coronavirus dopo Nick Watney, Cameron Champ e Danny McCarthy. “Mi sento benissimo fisicamente – le dichiarazioni del 30enne di Johannesburg – e sono rimasto davvero deluso dopo aver appreso questa notizia. Tornerò a giocare solo quando sarò completamente guarito e sarò sicuro di non mettere a repentaglio la salute di nessuno”. Frittelli non ha superato i test, i cui risultati vengono ora comunicati prima che gli addetti ai lavori possano accedere alle strutture che ospitano le gare. ll PGA Tour ha dato un ulteriore stretta alle procedure anti Covid-19 che comprendono anche provvedimenti per coloro che non si atterranno strettamente alle norme.

Ranking: McIlroy al comando, allunga su Rahm

Il ritorno ai tornei dopo il lockdown ha sorriso a Rory McIlroy che, pur senza brillare, ha conservato la leadership del golf mondiale con 9,0406 punti. Il nordirlandese nel ranking mantiene un vantaggio considerevole sullo spagnolo Jon Rahm, secondo con 8,0314, mentre Dustin Johnson con l’exploit nel Travelers è balzato dalla sesta alla terza posizione (7,5933) superando Justin Thomas, ora quarto (7,2925). Perde terreno anche Brooks Koepka (costretto a ritirarsi dal torneo nel Connecticut per via della positività al Covid-19 del suo caddie), quinto con 7,2201. L’americano precede in classifica il connazionale Webb Simpson (sesto con 7,1751), anche lui obbligato a dare forfait a Cromwell, a scopo precauzionale, per via della positività di un membro della sua famiglia. Rientra nella Top 10 Bryson DeChambeau (decimo con 5,5278), che scavalca Xander Schauffele, undicesimo (5,4411).