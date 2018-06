– Dustin Johnson mette tutti in fila nel FedEx St. Jude Classic di golf, sul green di Memphis (Tennessee), e riconquista la vetta della classifica mondiale. È durato un mese il regno di Justin Thomas, tornato nuovamente al secondo posto dell’Official world ranking. È questo il biglietto da visita presentato da Johnson in vista dello U.S. Open (14-17 giugno), secondo major stagionale.

JOHNSON DOMINA L’ULTIMO GIRO E SI CANDIDA PER GLI US OPEN – Sul percorso del TPC Southwind (par 70) il 33enne statunitense ha dominato l’ultimo giro del torneo del PGA Tour chiudendo la gara in 261 colpi (67 63 65 66, -19), sei di vantaggio sul connazionale Andrew Putnam, che ha chiuso secondo (-13). Terzo posto per John Holmes (-9), quarto per Stewart Cink e Richy Werenski (-8), mentre Phil Mickelson è risalito sino alla 12esima posizione (-6) grazie a un’ultima manche show.

Johnson ha dimostrato di essere in ottima forma ed è tornato al successo dopo un lungo digiuno, mettendo a tacere gli scettici che lo davano ormai sulla via del tramonto. E dopo essersi preso questa bella rivincita adesso il golfista di Columbia (Carolina del Sud) sogna l’impresa. Ovvero vincere lo U.S. Open dopo aver conquistato il FedEx St. Jude, per centrare un double mai riuscito prima a nessun giocatore.