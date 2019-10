L’ufficializzazione alla vigilia dell’Open d’Italia

– La Ryder Cup è il terzo evento sportivo più importante al mondo dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio. E l’edizione numero 44 si disputerà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, a Roma, dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, preceduta dai tre giorni di avvicinamento ai match (martedì 27 settembre, mercoledì 28 settembre e giovedì 29 settembre). Si tratta della prima Ryder in Italia dopo quelle in Inghilterra, Scozia, Spagna, Irlanda, Galles e Francia.

L’ufficializzazione delle date della Ryder Cup 2022 è arrivata dal board della Ryder Cup Europe nel giorno in cui s’è aperta la settimana del 76esimo Open d’Italia (10-13 ottobre all’Olgiata Golf Club di Roma) che vedrà in gara sei dei dodici protagonisti dell’euro-trionfo a Parigi 2018: Francesco Molinari, Paul Casey, Tyrrell Hatton, Alex Noren, Ian Poulter e Justin Rose. Ma anche Thomas Bjorn e Padraig Harrington, rispettivamente capitani del Team Europe alla Ryder Cup 2018 di Parigi e a quella del 2020 nel Wisconsin, saranno nel field del quinto evento stagionale delle Rolex Series European Tour. “I successi di Francesco Molinari, tra Ryder Cup 2018, Open Championship e Race to Dubai, hanno dato un grande slancio alla crescita del golf nel Paese – ha detto Guy Kinnings, direttore della Ryder Cup Europe -. L’interesse verso questo sport è in continua espansione e l’ufficializzazione delle date della sfida Europa-Usa rappresenta una nuova tappa significativa nel viaggio verso la prima Ryder Cup in Italia”.

Montali: “Lasceremo un percorso per tutti i golfisti del Paese”

“Il nostro impegno per il Progetto Ryder Cup 2022 non è solo quello di ospitare un evento sportivo iconico, ma anche di lasciare una legacy al Paese – ha invece dichiarato Gian Paolo Montali, direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022 -. Con l’avanzamento dei lavori al Marco Simone il percorso di gara diventerà una meta di pellegrinaggio sportivo che continuerà a richiamare tanti golfisti per molti anni e contribuirà a incrementare l’indotto economico generato dal turismo golfistico. Siamo ambiziosi. Le immagini del campo di gioco offrono a tutti gli appassionati nel mondo un assaggio dello spettacolo che li aspetta nel settembre 2022. L’ufficializzazione delle date rappresenta un altro importante passo nel nostro viaggio verso la prima Ryder Cup italiana. Dobbiamo ancora una volta ringraziare il presidente Franco Chimenti, che ha avuto l’intuito e il coraggio di vincere questa affascinante sfida per il Paese”.

Lavori in corso

Il Marco Simone Golf & Country Club è oggetto di un ampio rinnovamento in vista del grande appuntamento del 2022. I lavori procedono nel migliore dei modi. La seconda fase si aprirà proprio nel corso di questa settimana e interesserà le restanti nove buche, che verranno ultimate entro maggio 2020 per permettere la semina durante l’estate. Parallelamente la Club House e il campo pratica saranno completamente rinnovate per permettere al Marco Simone Golf & Country Club di ospitare il 78° Open d’Italia nell’autunno 2021.