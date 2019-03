Imparare a giocare a golf a scuola, scoprendo i valori di uno sport educativo e aggregante. Con ‘Golf a Scuola’ uno degli obiettivi principali del Progetto Ryder Cup 2022 diventa realtà e testimonia l’impegno della Federazione Italiana Golf nel coinvolgimento dei giovani come forza trainante di tutto il movimento. Il Progetto ‘Golf a Scuola’, sviluppato dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, unica banca pubblica del Paese per il sostegno allo Sport e alla Cultura, e con il patrocinio del Coni, ha il supporto organizzativo dei Comitati e delle Delegazioni Regionali Fig.

