Prende il via oggi il weekend di golf organizzato da Nohow e Infront alle Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort, grazie alla partnership con The Leading Hotels of the World. L’evento, che prevede la partecipazione di una cinquantina di influencer, attori, musicisti, artisti, scrittori invitati a competere nella gara di sabato o a prendere per la prima volta lezioni di golf, è finalizzato a divulgare ulteriormente, attraverso le voci e le immagini degli ospiti presenti, questa disciplina sportiva, che ogni anno diventa sempre più popolare e coinvolge migliaia di appassionati in tutta Italia.

