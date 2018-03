golf

– All’Arnold Palmer Invitational di(Pga Tour) prove di fuga per Henrik Stenson e Bryson DeChambeau, appaiati al comando della classifica (-11 sul par). Battuta d’arresto per Tiger Woods (-4) che scivola dal settimo al 17esimo posto, mentre risale dieci posizioni l’italiano Francesco Molinari (-1) portandosi in 38esima piazza.

WOODS RALLENTA NEL 2° GIRO: E’ A 7 COLPI DALLA COPPIA DI TESTA – Sul percorso del Bay Hill Club&Lodge (par 72), a Orlando in Florida, nel secondo round lo spettacolo non è certo mancato. Due bogey sulle prime nove buche e altrettanti birdie sulle seconde per Woods, che stavolta non ha entusiasmato e ha chiuso in par la sua prova. A 36 buche dal termine l’ex numero uno al mondo è ora lontano 7 colpi dalla vetta condivisa dunque dallo svedese Henrik Stenson (vice campione olimpico in carica) e dallo statunitense Bryson DeChambeau, autore con 66 (-6) del miglior score di giornata (un eagle, sei bridie e due bogey) raggiungendo in vetta alla graduatoria lo scandinavo (133 – 64 69, ha rallentato con tre birdie senza bogey). Per il campione statunitense qualche errore e alcune prodezze in un giro in cui il putting lo ha sorretto al punto che sui green con 27 putt ha fatto meglio di DeChambeau (28 putt) e di Stenson (29). Con il 72 ha interrotto la serie di nove giri di fila sotto par nel torneo, ma può ancora far appello a una statistica che gli è favorevole anche se lontano dalla vetta: infatti ha iniziato la gara con uno score sotto par e nelle altre tredici volte in cui ha aperto così l’Arnold Palmer ha vinto in sette occasioni.

FRANCESCO MOLINARI RISALE AL 38ESIMO POSTO – Terzo gradino del podio, fin qui, per l’americano Talor Gooch (-9), al 4° posto il sudcoreano Byeong Hun An (-8). Chiude la Top five Charley Hoffman (-7), in sesta posizione con 138 (-6) Rickie Fowler e Patrick Reed, in 11esima, tra gli altri, ci sono invece il nordirlandese Rory McIlroy e il sudafricano Ernie Els (-5). Avanti di una sola lunghezza da Woods, Bubba Watson, Justin Rose, Kevin Chappell, Chris Kirk, Zac Johnson, Grayson Murray e Marc Leishman (campione uscente). In risalita il giapponese Hideki Matsuyama, 31esimo con 142 (-2), e l’australiano Adam Scott, stesso punteggio di Molinari, e bassa classifica per l’altro australiano Jason Day, ex leader mondiale, 53esimo con 144 (par). A proposito di Molinari, unico azzurro in gara, il torinese ha nuovamente tenuto un’andatura altalenante: ha iniziato dalla buca 10 con un bogey e ha recuperato con due birdie prima del giro di boa, nel rientro ancora due bogey, quindi la decisa reazione con tre birdie in quattro buche e un bogey a chiudere per il 71 (-1).