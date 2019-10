Francesco Laporta ha vinto con 274 (69 71 64 70, -14) colpi l’Hainan Open, torneo in combinata tra Challenge Tour e China Tour, che si è svolto al Sanya Luhuitou GC (par 72) di Sanya, ad Hainan Island in Cina. Il 29enne di Castellana Grotte (BA) ha ottenuto il primo successo nel Challenge Tour, mettendo anche una seria ipoteca sul suo passaggio nell’European Tour 2020. In un combattuto finale ha lasciato a un colpo il francese Robin Roussel (275, -13) e a due il tedesco Sebastian Heisele e l’olandese Wil Besseling (276, -12).

Si sono classificati al 23° posto Aron Zemmer con 284 (-4) e al 45° Lorenzo Scalise con 289 (+1). In una stagione dai colori sempre più azzurri, Francesco Laporta ha firmato la vittoria numero 35 in campo internazionale dei giocatori italiani e in tal modo è stato superato il record storico di successi all’estero che era stato stabilito nel 2018 con 34. E’ il 16° titolo dei professionisti, dei quali uno sul PGA Tour con Francesco Molinari e tre sull’European Tour, due con Guido Migliozzi e uno con Andrea Pavan, mentre gli altri 19 li hanno siglati i dilettanti (15 individuali e quattro a squadre). Una probante testimonianza di un gruppo forte e compatto capace di vincere in ogni categoria e fascia d’età nelle competizioni più importanti del mondo.