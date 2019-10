Koepka sempre primo

Francesco Molinari esce nuovamente dalla top 10 mondiale del golf scivolando in undicesima posizione con 5.7649 punti. Il campione azzurro è stato scavalcato da Bryson DeChambeau (5.8138) che, grazie al migliore piazzamento nel Safeway Open (PGA Tour), è tornato tra i migliori dieci player.

Tutto invariato, per il resto, tra i big con Brooks Koepka saldamente al comando (12.6803) e Tiger Woods sempre ottavo (6.0402). Continua a guadagnare posizioni Andrea Pavan. Il 30enne romano, 10° nell’Alfred Dunhill (European Tour), è passato dalla 71esima alla 65esima piazza (1.9774). Dietro di lui, 70° (1.881), Cameron Champ, reduce dall’exploit – il secondo in carriera sul massimo circuito americano – in California nel Safeway Open.

Duro sfogo di McIlroy

“Sono stanco di giocare sull’European Tour con queste credenziali, tra percorsi troppo facili e nessuna penalità per chi infrange le regole. Non credo sia più un buon test”. Questo lo sfogo di Rory McIlroy nei confronti del massimo circuito continentale. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, quando il campione nordirlandese aveva lasciato intendere di volersi concentrare anche e soprattutto sul PGA Tour, rischiando però la possibilità di perdere lo stato di membro dell’Eurotour e di guidare in futuro il Team Europe in Ryder Cup, il caso si riapre. E ora la frattura appare difficilmente sanabile, col campione 2019 della FedEx Cup che ha ammesso, senza mezze misure, di essere “stanco” e anche “annoiato” da questo format.