– Si è salvato con una “zampata” proprio da Tigre, un putt fenomenale alla 18, per passare il taglio con l’ultimo punteggio utile nel Farmers Insurance Open, tappa del PGA Tour di golf. Tiger Woods dopo quasi tre anni tornerà quindi a giocare la fase finale di un torneo del massimo circuito professionistico: a Torrey Pines (San Diego, California) il boato della folla ha accolto il passaggio del turno dell’ex numero 1 al mondo, che a metà gara è fermo in 65esima posizione con un totale di 143 colpi (72 71, -1).

MOLINARI SCIVOLA DAL 4° AL 33° POSTO A META’ GARA – E’ invece scivolato Francesco Molinari dal quarto al 33esimo posto con 141 (68 73, -3) dopo il secondo giro della gara che si sta svolgendo sui due percorsi del Torrey Pines GC (North Course e South Course, entrambi par 72). Il torinese non si è ripetuto a livello del turno iniziale e ha veleggiato attorno al par, lo ha mantenuto sulle prime nove buche (due birdie e due bogey), poi ha perso un colpo sulle seconde nove con un birdie e due bogey (73, +1), così da lasciare sul green qualche rimpianto. Woods, partito dalla decima, ha avuto problemi con il driver, andando fuori pista, però ha recuperato evitando il taglio chiudendo con quattro birdie e un bogey nel ritorno (71, -1). E’ rimasto in corsa con un birdie sull’ultima buca (par 5) dopo un drive sbilenco, un gran colpo al green dal rough e un putt chilometrico di rara fattura con palla a mezzo metro dal bersaglio.

PALMER SI PORTA IN TESTA, SEGUITO DA RAHM IN LIZZA PER IL N.1 – Nuovo leader del torneo con 133 (66 67, -11) è ora Ryan Palmer, inseguito a un colpo dallo spagnolo Jon Rahm (134, -10), campione uscente, reduce dal successo della scorsa settimana nel CareerBuilder Challenge e quanto mai motivato, poiché con un’altra vittoria diventerebbe il nuovo numero uno mondiale. In terza posizione con 135 (-9) Luke List e Tony Finau, in quinta con 136 (-8) lo svedese Alex Noren e in sesta con 137 (-7) Michael Kim, Martin Flores e l’australiano Jason Day, rinvenuto dalla 113ª con un 64 (-8) miglior score di giornata. Phil Mickelson è nono con 138 (-6), l’inglese Justin Rose 14esimo con 139 (-5) e il giapponese Hideki Matsuyama affianca Molinari. É uscito al taglio per un colpo Rickie Fowler, 78esimo con 144 (par).