In Irlanda si torna a giocare dal 18 maggio

– Mascherine, disinfettanti, restrizioni e partenze distanziate. Così in Austria da venerdì 1° maggio si è tornati a giocare a golf dopo il lockdown richiesto dalla pandemia di coronavirus. “Priorità alle discipline che non prevedono il contatto fisico”, l’annuncio di Werner Kogler, vice-cancelliere e ministro dello Sport austriaco. E così tra i primi impianti a riaprire anche i circoli di golf. Club House però chiuse, così come gli spogliatoi. E gioco in sicurezza tra distanziamento sociale, mascherine e palline non intercambiabili. Anche in Austria s’è tornati a giocare a golf, “disciplina dove il contatto – come spiegato ancora da Kogler – è nella natura stessa dello sport”.

Intanto l’Irlanda si prepara a tornare a giocare a golf dal 18 maggio, seppur con limitazioni. Questo l’annuncio di Leo Varadkar, Taoiseach della Repubblica d’Irlanda. Competizioni inizialmente non consentite, per un ritorno graduale sui green all’insegna della sicurezza. A tal proposito la Golfing Union of Ireland ha predisposto un protocollo per tornare a giocare limitando al massimo i rischi di diffusione del contagio: “Intendiamo ora renderlo efficace già entro la settimana prossima, dopo esserci consultati e confrontati con le autorità, per fornire ai nostri membri tutti i chiarimenti del caso”, l’annuncio della federazione irlandese.

Rahm: “Ryder Cup a porte chiuse? Non vale la pena”

“Una Ryder Cup senza spettatori? Non ne vale la pena”. Anche Jon Rahm, numero 2 del golf mondiale, s’oppone all’ipotesi di una Ryder Cup, quella americana di settembre (25-27) nel Wisconsin, a porte chiuse per via dell’emergenza sanitaria. Il player iberico, in una diretta Instagram con il collega e connazionale Adri Arnaus, spiega di “avere molti dubbi” sull’ipotesi avanzata dalla PGA of America. “Così facendo saremmo solo 24 ragazzi che giocano a golf, ma sono l’ambiente e il pubblico a caratterizzare un evento del genere. I supporter ti stimolano e aiutano ed è giusto che il Team Usa possa contare sul loro sostegno. Non so se sarà un evento come quello di Parigi 2018, impressionante”. Dopo Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Nick Faldo e Jim Furyk, anche Rahm si schiera dalla parte del “no”. Alla Ryder Cup francese l’iberico, che ha sconfitto nel match di singolo Tiger Woods, ha vissuto “il momento più entusiasmante” della sua carriera. Anche grazie all’atmosfera creatasi intorno all’evento, che i big mondiali non vogliono si giochi nel 2020 a porte chiuse.