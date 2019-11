Il nordirlandese Rory McIlroy ha vinto con 269 (67 67 67 68, -19) colpi il WGC-HSBC Champions, quarto e ultimo evento del World Golf Championships, ossia il mini circuito mondiale i cui tornei sono secondi solo ai quattro major, disputato allo Sheshan International GC (par 72) di Shanghai, in Cina. Francesco Molinari si è classificato 22esimo con 281 (74 67 71 69, -7), 49° Andrea Pavan con 289 (71 70 75 73, +1).

McIlroy, leader dopo tre giri, ha condotto il quarto con quattro birdie senza bogey per il 68 /-4), ma è stato raggiunto da Xander Schauffele, campione uscente, con un birdie sull’ultima buca dopo una volata in 66 (-6, sette birdie e un bogey). Alla prima supplementare l’epilogo con il birdie del 30enne nordirlandese di Holywood, che ha così conquistato il terzo successo in un WGC per un palmares che comprende anche quattro major e, al netto dei sette eventi citati, undici vittorie sul PGA Tour e sette sull’European Tour. Per il quarto alloro nell’anno solare ha percepito un assegno di 1.745.000 dollari su un montepremi di 10.250.000 dollari.