Golden Globes 2019, definiti dal New York Times il “pit stop più importante sulla strada degli Oscar”, si tengono a Beverly Hills nella notte fra domenica 6 e lunedì 7 gennaio, in replica questa sera (ore 21:15) su Sky Atlantic.

A presentare la cerimonia dei prestigiosi globi d’oro consegnati dalla Stampa Estera di Hollywood ci sono Sandra Oh e Andy Samberg, entrambi vincitori di un Golden Globe rispettivamente per Grey’s Anatomy e Brooklyn Nine-Nine.

Dopo i Movie Awards ed i Billboard Awards, ecco chi – dei Golden Globes 2019 – sarà la vincitrice della sfida e chi, invece, andrà al lipsync della salvezza.

Category is: Red Carpet Golden Globes 2019 Eleganza Extravaganza!



I’ve made my decision. Bring back my girls.

Julia Roberts, you’re safe



Emily Blunt, you’re safe



Lili Reinhart, you’re safe



Rosamund Pike, you’re safe



Heidi Klum, you’re safe



Irina Shayk, you’re safe



Dakota Fannin, you’re safe



Yvonne Strahovski, I’m sorry my dear but you’re up for elimination



Gina Rodriguez, I’m sorry my dear but you’re up for elimination



Lady Gaga, condragulation: you are the winner of this challenge



Photo | JustJared