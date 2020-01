Se un giorno “torneremo a guardare questa notte nei libri di storia, vedremo un Paese sull’orlo della guerra, gli Stati Uniti d’America; un presidente che minaccia su twitter di bombardare 52 siti tra i quali ce ne sono alcuni culturali; giovani che rischiano la vita, viaggiando attraverso il mondo; persone che non sanno se le bombe stanno per cadere sulla testa dei loro figli”. Sono le critiche mosse alla politica estera del presidente Usa Donald Trump da Patricia Arquette, l’attrice premiata con il Golden Globe come ‘non protagonista’ in una serie, miniserie o film realizzati per la Tv per il suo ruolo di Dee Dee Blanchard in ‘The Act’.

Fonte