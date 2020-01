Va a ‘1917’ di Sam Mendes il Golden Globe come Miglior film drammatico del 2019. Lo ha stabilito la Giuria dei Golden Globes che poco prima aveva consegnato allo stesso Mendes la statuetta come Miglior regista, sempre per ‘1917’. Titolo ‘strappato’ ai superfavoriti Martin Scorsese per ‘The Irishman’ e Bong Joon-Ho per ‘Parasite’.

Joaquim Phoenix si è aggiudicato invece il Golden Globe come Miglior attore del 2019 per la sua interpretazione in ‘Jocker’. L’attore nel ritirare il premio ha ringraziato la Hollywood Foreign Press per la cena vegana offerta prima della cerimonia (Phoenix è un attivista per i diritti degli animali) e ha invitato i partecipanti a non prendere troppi aerei. A Quentin Tarantino è andato il Premio per la Miglior commedia del 2019 per ‘C’era una volta… a Hollywood’.

Fonte