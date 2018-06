Globe Theatre Roma

Al via dal prossimo 27 giugno la nuova Stagione del Silvano Toti Globe Theatre Roma – Villa Borghese che quest’anno festeggia i suoi primi 15 anni!

Si parte con “Molto Rumore per Nulla” per poi proseguire con altri grandi classici del teatro come “Otello” e “Sogno di una notte di mezza estate”.

Scopri tutto il programma e acquista il tuo biglietto!

Globe Theatre

Scopri tutti i dettagli!