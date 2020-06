Global Goal Unite for Our Future: gli ospiti dell’evento contro il Coronavirus organizzato da Dwayne Johnson.

Global Citizen e la Commissione europea hanno annunciato il Global Goal: Unite for Our Future – un concerto che ha lo scopo di garantire che nessuno rimanga indietro nella lotta globale contro il COVID-19.

Il concerto sarà presentato in anteprima sabato 27 giugno ed è uno speciale, trasmesso sia in televisione che in digitale.

L’evento metterà in evidenza le problematiche sorte a causa del COVID-19, soprattutto sulle comunità emarginate – comprese le persone di colore, quelle che vivono in condizioni di estrema povertà e altre comunità che affrontano discriminazioni.

Ecco tutti gli ospiti che prenderanno parte a questa manifestazione che punta ad aiutare le persone più colpite dal Coronavirus.

Global Goal: gli ospiti della manifestazione

Organizzato da Dwayne Johnson, il concerto presenterà le esibizioni di Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus.

Ci saranno, inoltre, Justin Bieber e Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens, Lin-Manuel Miranda

Non solo: anche l’Original Broadway Cast di Hamilton con Jimmy Fallon e The Roots, J’Nai Bridges con Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic, YOLA (Youth Orchestra Los Angeles) e For Love Choir.

Ci saranno anche apparizioni di Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Naomi Campbell, Nikolaj Coster-Waldau e Olivia Colman.

Il video di Chantaje:

Global Goal: lo scopo dell’evento

“I cittadini globali di tutto il mondo chiedono un cambiamento sistemico, un cambiamento che porti giustizia a tutti, ovunque, indipendentemente da dove sono nati o dal colore della loro pelle“, ha affermato Hugh Evans, co-fondatore e CEO di Global Citizen.

Prima dello speciale del concerto, ci sarà un vertice che prevede una serie di discussioni sui progressi scientifici dei vaccini e delle terapie.

Global Citizen ha lanciato un’intera campagna incentrata sull’impatto della pandemia di Coronavirus sulle comunità vulnerabili e più deboli.