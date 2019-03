La Fda (Food and Drug Administration) degli Stati Uniti ha approvato un antidepressivo sotto forma di spray nasale. Il nuovo prodotto farmaceutico, denominato “Spravato” di Johnson & Johnson, è chimicamente simile alla ketamina, un anestetico di cui spesso si è fatto abuso, utilizzato anche come droga.

Il trattamento prevede una serie di avvertenze molto severe con l’indicazione degli effetti collaterali come il difetto di attenzione e impulsi suicidi. Lo spray nasale verrà utilizzato assieme a un antidepressivo orale sotto la supervisione medica. La FDA ha prescritto inoltre un sistema di distribuzione limitato del farmaco.

Lo spray nasale è indicato per trattare la depressione in pazienti che non hanno beneficiato di due o più antidepressivi. “C’è una necessità di trattamenti efficaci aggiuntivi per la depressione resistente al trattamento, una condizione grave e pericolosa per la vita”, ha detto Tiffany Farchione del Centro per la valutazione e la ricerca sulla droga della Fda. Il farmaco viene anche testato nei pazienti con depressione che sono ad alto rischio di suicidio.