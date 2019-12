Durante un concerto a Tokyo, gli U2 hanno annunciato l’arrivo di un programma radiofonico speciale, U2XRadio: ecco di cosa si tratta.

Gli U2 stanno per sbarcare nell’etere con un nuovo programma radiofonico. Lo hanno annunciato Bono e soci ai fan di tutto il mondo attraverso una diretta video sulla loro pagina Facebook alle 13 italiane del 4 dicembre.

Una diretta video andata in scena direttamente durante il concerto della band irlandese alla Saitama Super Arena di Tokyo. Ecco tutti i dettagli su qeusto nuovo progetto dell’iconico gruppo guidato da Bono.

L’annuncio degli U2: arriva U2X Radio

Sul maxischermo del palco dell’arena di Tokyo è comparso questo messaggio: “Ricordo che la radio mi teneva compagnia sotto le lenzuola. Ricordo la radio pirata, trasmessa in mare, che mi conciliava il sonno. Penso alla radio su cui puoi andare in onda. Penso alla radio che mi regala canzoni“.

Subito dopo, il live è ripreso con il brano Elevation, mentre i fan da casa hanno iniziato a chiedersi cosa fosse questo U2X Radio. E a quanto pare sarà proprio un canale radiofonico.

Di seguito il post con l’annuncio su Facebook:

U2X Radio: cos’è la nuova radio degli U2

Per il momento non si conoscono molti dettagli su questo nuovo progetto della band di The Edge. Sarà un programma radiofonico, o meglio un vero e proprio canale, sviluppato in collaborazione con SiriusX, e verrà lanciato ufficialmente nel 2020.

Dovrebbe trattarsi di un collegamento diretto tra la band e i propri fan, con contenuti esclusivi, tra i quali registrazioni dal vivo, interviste, e tanto altro materiale dedicato ai seguaci più innamorati del gruppo.

Il canale sarà disponibile per gli abbonati di SiriusX e per gli utenti di Pandora, servizi radio molto diffusi negli Stati Uniti.