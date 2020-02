I The Strokes lanciano il nuovo singolo At The Door che fa parte del nuovo album, The New Abnormal.

Dopo aver annunciato la sua data di uscita al raduno di Bernie Sanders nel New Hampshire, gli Strokes hanno rivelato qualche dettaglio sul nuovo album, che arriva dopo una lunga pausa di sette anni.

The New Abnormal, prodotto da Rick Rubin, sarà pubblicato il 10 aprile con Cult/RCA. Hanno anche condiviso una canzone chiamata At the Door, singolo che funge da apripista per la presentazione del loro nuovo lavoro discografico.

Oltre a At the Door hanno presentato anche un altro brano, intitolato Bad Decisions.

Ecco il video di At The Door:

Il brano è stato presentato – per la prima volta – al raduno di Bernie Sanders nel New Hampshire.

“At the Door” attraversa un paesaggio sonoro più dipendente dal synth. Il frontman, Julian Casablancas, mette la sua voce in primo piano e al centro della traccia – della durata di cinque minuti – sperimenta un’auto-accordatura simile alle sue ultime uscite, con il suo progetto parallelo, The Voidz.

Il video musicale di accompagnamento del singolo, diretto da Mike Burakoff, tratta i temi della libertà e dell’evasione di Casablancas, mediante una visione animata che attraversa situazioni sia terrene che ultraterrene.

The Strokes, il nuovo album è The New Abnormal

L’ultimo album in studio degli Strokes è stato Comedown Machine del 2013. Nel 2016 hanno pubblicato Future Present Past (EP).

Durante il concerto di Capodanno del 2020 al Barclays Center di Brooklyn, la band si è esibita con l’inedito Ode to the Mets. La band, inoltre, presto avvierà un tour che la farà girare per il Nord America.

Ecco la copertina dell’album in questo video pubblicato dal gruppo su Instagram:

L’opera d’arte è stata presa dal brano Bird on Money del 1981 di Jean-Michel Basquiat.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thestrokes

