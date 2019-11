Una storia da cantare: gli ospiti dell’appuntameno televisivo per Lucio Dalla su Rai 1 il 23 novembre 2019.

Una storia da cantare, il nuovo format musicale condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, in onda il sabato sero su Rai 1, è già arrivato al secondo appuntamento.

Dopo aver aperto le danze con lo speciale dedicato a Fabrizio De André, tra successo e tante critiche, è già tempo di pensare al secondo dei tre show. Protagonista stavolta la musica di Lucio Dalla. Ecco gli ospiti di questa seconda puntata.

Una storia da cantare: gli ospiti della puntata per Lucio Dalla

Sono diversi gli ospiti che prenderanno parte alla puntata per Lucio Dalla in onda il 23 novembre 2019 su Rai 1. Tra i protaognisti della serata ci saranno Renzo Arbore e Gigi Proietti, per un omaggio tra parole e musica.

Ovviamente, ci sarà spazio per gli Stadio, la band di Gaetano Curreri che tante volte lo ha supportato. E poi ancora grandi nomi della musica italiana come Patty Pravo, Nina Zilli, Il Volo, Irene Grandi, Tiromancino, Francesco Gabbani, Noemi, Fabrizio Moro, Ghemon, Serena Rossi e Stefano Fresi.

E Ron, il pupillo di Lucio? Ovviamente, ci sarà anche lui, in collegamento dalla casa bolognese del compianto cantutore in Via D’Azeglio 15. Con Cellammare, ci sarà anche Gigi D’Alessio.



Lucio Dalla

Lucio Dalla: le canzoni più belle

Nel corso della serata verrà celebrato non solo il Lucio Dalla uomo, ma anche e soprattutto il Lucio Dalla cantautore. Verranno riproposte tutte le canzoni più famose e amate del suo repertorio, e il pubblico potrà votare sui social qual è la sua canzone migliore in assoluto.

Non mancherà l’emozionante Caruso, la più leggera Attenti al lupo o anche i classici come Piazza Grande e 5 marzo 1943. Senza dimenticare pezzi come Cara, Futura, Anna e Marco e l’immensa Come è profondo il mare: