Tutte le indiscrezioni sugli ospiti di Sanremo 2020: il primo big confermato dovrebbe essere Tiziano Ferro.

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2020, la settantesima edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana. E iniziano a spuntare anche i nomi dei super ospiti che potrebbero salire sul palco dell’Ariston per rendere indimenticabili le cinque serate dell’evento.

Su tutti, è uno il nome che sta circolando con insistenza nell’ambiente musicale: quello di Tiziano Ferro.

Sanremo 2020, gli ospiti: torna Tiziano Ferro?

A lanciare la prima clamorosa indiscrezione è TV Sorrisi e Canzoni. La rivista, da sempre molto vicina all’organizzazione del Festival, ha ammesso che nell’ambiente della musica la presenza del cantante di Latina sul palco dell’Ariston comincia a essere qualcosa di concreto, non solo un’ipotesi.

D’altronde, non sarebbe molto strano. Tiziano ha già partecipato come ospite due volte a Sanremo, l’ultima nel 2017, e quest’anno avrebbe una motivazione in più: promovere l’album Accetto miracoli e soprattutto il tour TZN2020, quello in cui festeggerà con i fan i suoi 40 anni.

Festival di Sanremo 2020: i presentatori

Per il momento non si conoscono i nomi degli altri possibili ospiti del Festival, mentre sta ormai prendendo forma la ‘squadra’ che prenderà le redini della kermesse. Quasi certa la presenza di Amedeus al timone dell’evento.

Al suo fianco potrebbe esserci un altro grande nome di casa Rai, secondo le voci circolate nelle ultime settimane: quello di Fiorello.

Se la controparte femminile del noto conduttore potrebbe essere invece una tra Diletta Leotta, Lorella Cuccarini o Caterina Balivo, rimangono dubbi sul ruolo di direttore artistico. Il nome più caldo rimane quello di Mogol, ma iniziano a salire le quotazioni di Amadeus nel doppio ruolo.

