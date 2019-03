Concerto per la Terra 2019: Carmen Consoli tra gli ospiti dell’evento in programma a Roma il 22 aprile.

Carmen Consoli sarà uno degli ospiti del Concerto per la Terra 2019, in programma a Roma il 22 aprile. La cantante siciliana si esibirà sulla Terrazza del Pincio di Villa Borghese, in un evento speciale che vedrà protagonisti altri artisti con un unico obiettivo: promuovere l’impegno per rendere il pianeta un posto migliore.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli del programma di uno degli eventi più attesi della primavera romana.

Concerto per la Terra 2019: ospiti e programma

Gli ospiti annunciati per questa edizione sono Carmen Consoli, Marina Rei, Paolo Benvegnù, Mirkoeilcane ed Eva Pevarello. I set inizieranno alle 19, ma non è ancora stato confermato l’ordine con cui gli artisti si alterneranno sul palco.

Dei cinque cantanti annunciati, solo la Cantantessa non è nuova alla manifestazione. Vi aveva infatti già partecipato nel 2011.

Marina Rei e Paolo Benvegnù, nomi cardine del cantautorato italiano, si esibiranno insieme. Nella loro scaletta è probabile la presenza di alcuni brani del loro progetto Canzoni contro la disattenzione.

Mirkoeilcane, grande pratogonista al Festival di Sanremo 2018 tra i Giovani, con la conquista tra l’altro del premio per il Miglior testo, potrebbe riproporre il brano Stiamo tutti bene, vincitore del Premio Tenco 2018. Debutto anche per Eva Pevarello, cantante famosa per la partecipazione a X Factor, oltre che nella stessa edizione del Festival di Sanremo di Mirkoeilcane.

Che cos’è il Concerto per la Terra?

L’evento, organizzato per la terza volta nella splendida Terrazza del Pincio, si tiene nella Giornata mondiale della Terra, in contemporanea con numerose altre celebrazioni in Italia e nel mondo.

Lo scorso anno i grandi protagonisti dell’evento furono Elodie, Chiara Galiazzo e il rapper Briga, che quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo 2019 con Patty Pravo. Nel 2017, si alternarono invece sul palco Noemi, Sergio Sylvestre, Soul System, Zero Assoluto e Ron.

