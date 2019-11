X Factor 2019, la finale: gli ospiti e il meccanismo dell’appuntamento conclusivo della tredicesima edizione del talent.

Inizia a delinearsi quello che accadrà durante la finale di X Factor 2019. Il sesto Live Show del talent infatti non solo ha definito la composizione del quintetto di semifinalisti, ma è anche servito per annunciare il primo grande ospite dell’atto conclusivo della tredicesima edizione del talent. E si tratta di un nome di primissimo livello.

Andiamo a scoprire chi saranno gli ospiti della finale e quale sarà il meccanismo che porterà a decretare il tredicesimo vincitore del talent capace di sfornare più artisti di primo piano in Italia.

X Factor 2019, la finale: gli ospiti

Durante la finale, che si terrà il 12 dicembre al Forum di Assago (Milano), arriverà sul palco un grande amico di X Factor: Robbie Williams. L’ex Take That, che lo scorso anno era stato giudice dell’edizione UK del talent e che nella finale si era riunito con i suoi vecchi compagni di band, arriverà sul palco italiano per presentare il suo ultimo lavoro, The Christmas Present.

In questo mese di novembre l’artista inglese ha infatti rilasciato il suo primo album a tema natalizio, un doppio disco con alcuni classici del passato e alcuni brani inediti, condito dalla partecipazione di ospiti straordinari come Rod Stewart e Bryan Adams.



Robbie Williams

X Factor 2019: il meccanismo della finale

Non conosciamo ancora nel dettaglio il meccanismo della finalissima di X Factor, che verrà presentata nei prossimi giorni. Per il momento possiamo però iniziare a ragionare su chi saranno i protagonisti. In semifinale sono infatti passati Sofia Tornambene per le Under Donne, Davide Rossi per gli Under Uomini, Eugenio Campagna per gli Over, i Booda e i Sierra per i Gruppi.

Chi tra questi concorrenti abbandonerà lo Show proprio a un passo dall’atto conclusivo? Di seguito il video di Elefante dei Booda: