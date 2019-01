Al Bano torna in tv con 55 passi nel sole, uno show per festeggiare i 55 anni di carriera: tutti i dettagli su questo grande spettacolo.

Cinquantacinque anni di carriera e non sentirli. Al Bano festeggia un grande traguardo, e lo fa alla sua maniera: con uno show televisivo ricco di ospiti, sorprese e… musica!

Il programma, intitolato 55 anni nel sole, andrà in onda su Canale 5 il 23 gennaio e il 30 gennaio 2019. Tra i protagonisti, oltre al grande cantante pugliese, ci sarà anche la sua storica partner, Romina Power. Ecco tutti i dettagli su questo imperdibile spettacolo!

55 passi nel sole, lo show di Al Bano

In queste due serate evento Albano Carrisi festeggerà il traguardo dei 55 anni di carriera. Il titolo del programma ovviamente fa riferimento alla sua canzone più famosa (da solista), Nel sole, datata 1967.

Un brano importante, da cui venne tratto anche il film che gli permise di conoscere Romina, madre di quattro dei suoi figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina junior.

Per una festa del genere Romina, forse la donna più importante della sua vita, non poteva mancare. Sarà lei l’ospite d’onore dello spettacolo, la più attesa e la più desiderata da Al Bano. Un’occasione in più per sentire alcuni dei loro grandi successi, come Felicità, Ci sarà o Nostalgia canaglia.

AL BANO

55 passi nel sole: gli ospiti

Ma non sarà solo Romina l’ospite di questi due show. Al Bano ha infatti chiamato a raccolta alcuni dei suoi grandi amici del mondo dello spettacolo e della musica, per festeggiare come meglio non avrebbe potuto. Tra questi, Pippo Baudo, Lino Banfi, Iva Zanicchi e anche Gigliola Cinquetti, l’artista con cui Carrisi ha condiviso il primo Festival di Sanremo nel 1968.

E poi ancora Mario Biondi, i Ricchi e Poveri e Toto Cutugno, che con Al Bano detiene il record di 15 partecipazioni sul palco dell’Ariston. Non mancheranno però anche artisti amati da un pubblico più giovane: ci sarà spazio quindi per J-Ax, per Alex Britti e per Fabio Rovazzi, che con Baudo ha presentato Sanremo Giovani 2019.

Se ancora non bastasse, un motivo in più per assistere agli show di Al Bano sarà la co-conduzione di Cristel Carrisi. Insomma, le emozioni non mancheranno in quello che si prospetta come uno degli spettacoli televisivi e musicali più intensi della stagione!

Di seguito il video di una versione dal vivo del 2015 di Nel sole: