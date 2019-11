Una storia da cantare, Lucio Battisti: gli ospiti dell’ultima puntata del programma televisivo condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.

Da un Lucio a un altro. Il viaggio di Una storia da cantare sta per giungere a conclusione con un ultimo grandissimo appuntamento dedicato a un altro dei nostri cantautori più importanti: Lucio Battisti.

Condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, il programma andrà in onda in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli il 30 novembre. Ecco gli ospiti che interverranno nel corso di una serata dedicata a un artista indimenticabile.

Nel corso della serata, come già accaduto nei precedenti appuntamenti dedicati a Fabrizio De André e Lucio Dalla, verranno alternati momenti musicali al racconto di aneddoti, curiosità e a filmati di repertorio con protagonista l’immortale Battisti.

Ovviamente, non poteva mancare Mogol, che sarà ospite in studio per raccontare la storia della sua esperienza eccezionale come paroliere del geniale Lucio. E ci sarà ancora, come già accaduto settimana scorso, Patty Pravo, che nel corso della sua carriera ha potuto cantare molti brani scritti proprio da Battisti.



Oltre ai due già citati, non mancheranno tanti altri ospiti del mondo della musica e non solo. Tra questi altri grandi cantautori come Edoardo Bennato, Roberto Vecchioni, Fausto Leali e Luca Barbarossa.

Ma ci sarà spazio anche per Shel Shapiro, lo storico frontman dei Rokes, e poi ancora per Le Vibrazioni e per due grandi voci femminili come quella di Arisa e quella di Nicky Nicolai.

Come negli scorsi appuntamenti, anche stavolta il pubblico da casa sarà chiamato a scegliere la canzone più amata del repertorio dell’artista protagonista della serata attraverso i social.

Di seguito l’audio di Il mio canto libero:

